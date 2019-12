Jeu de l’Entraîneur NBA : On prend qui pour faire sauter la banque à Noël ?

Comme chaque soir, qui dit saison NBA, dit Jeu de l’Entraîneur de Winamax (profitez du bonus d’inscription ici) pour lequel nous continuons de vous donner des conseils. Ce soir, comme tous les soirs, Winamax nous propose plusieurs nouveaux contests du Jeu de l’Entraîneur NBA .Il devrait encore y avoir une grosse somme en jeu pour le contest à 2€. Il y en a pour tous les budgets et vous pouvez gagner plus de 2000€ pour seulement 2€ misés.

Vous affrontez les autres joueurs sur des contests avec un buy-in (2€, 10€ et 50€)

sur des contests avec un buy-in (2€, 10€ et 50€) Vous disposez d’un budget virtuel pour composer votre 5 majeur idéal de la soirée (1 meneur, 2 arrières, 2 intérieurs)

de la soirée (1 meneur, 2 arrières, 2 intérieurs) Attention: Les meilleurs joueurs sont bien évidemment les plus chers, vous ne pourrez donc pas aligner 5 stars. A vous de repérer les joueurs en forme et de dénicher les bons coups !

et de ! Les joueurs sélectionnés vous rapportent des points (appelés points fantasy, pf) en fonction de leur performance réelle sur le terrain (points marqués, rebonds, assists, blocks… )

sur le terrain (points marqués, rebonds, assists, blocks… ) Les points de chacun des joueurs de votre équipe sont additionnés et un classement est établi entre les différents participants

Des questions ? Consultez notre mode d’emploi détaillé.

En résumé, le Jeu de l’Entraineur est un jeu très fun, qui en plus de pouvoir rapporter gros, vous permettra de pimenter encore plus vos nuits NBA !

Nos conseils du jour

Les bons coups du jour :

Serge Ibaka (13.4 m$) : Avec les absences à Toronto, Serge Ibaka est titularisé et il le sera encore ce soir. Il a sorti deux gros matchs à 23/10 et 23/9 et ce soir face à des Celtics décimés à l’intérieur, il devrait avoir un rôle important à jouer. A ce prix-là c’est un coup à tenter, qui ne devrait pas vous décevoir.

D’Angelo Russell (16.9 m$) : Son prix a bien baissé et pourtant il sort de matchs à 26, 25 et 30 points. On peut penser qu’il ne restera pas bien longtemps à un tel prix et ce soir, même si les Warriors ne sont pas du tout favoris, on le voit bien briller pour maintenir les siens en vie face aux Rockets et réaliser une grosse perf’ individuelle. A ce prix, foncez !

Jamal Murray (16.2 m$) : Le prix du Canadien est également faible compte tenu de son potentiel. Hormis son petit match face aux Lakers, il est plutôt chaud dernièrement avec deux matchs à 28 points, puis un autre à 33 unités. Face à la très mauvaise défense des Pelicans il devrait pouvoir se mettre en valeur et il nous parait être un bon coup à tenter dans un de vos 5.