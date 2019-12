Kawhi Leonard : « Deux équipes différentes »; Paul George : « Ça va être dingue »

Ce soir il y a clairement un plus attendu que d’autres pour cette soirée de Noël en NBA, c’est le derby de Los Angeles entre les Clippers et les Lakers, deux des meilleures équipes de ce début de saison.

« Ca va être dingue. Jouer à Noël c’est un des trucs les plus énormes, mais en plus le matchup, deux des 10 meilleurs joueurs NBA des deux côtés, deux équipes avec un gros banc, ça va être fun. Je suis impatient. » Paul George à ESPN

Ce ne sera pas la première affiche entre les deux équipes puisqu’elles s’étaient affrontées lors de l’ouverture de la saison et les Clippers, malgré l’absence de Paul George, s’étaient imposés. Un match entre deux équipes qui ont beaucoup évolué depuis.

C’était juste le premier match de la saison, tout le monde essayait de trouver son rythme. Je crois qu’ils ont récupéré Kuzma depuis et nous, nous avons récupéré Paul, donc ce sera deux équipes différentes. Nous avons eu un long parcours jusqu’à Noël. Le matchup sera différent. » Kawhi Leonard

Après cette défaite en ouverture, les Lakers ont remporté 24 de leurs 26 matchs.

« Ils sont juste plus à l’aise les uns avec les autres. Ils n’en sont toutefois probablement pas encore là où ils veulent être. C’est encore tôt dans la saison. Nous essayons aussi encore d’apprendre à nous connaître. Nous sommes dans une bonne position, mais nous avons encore beaucoup de progrès à faire. Je pense que tout le monde le sait. Nous ne sommes pas suffisants. Et c’est ce qui va nous permettre d’être une meilleure équipe. » Kawhi

Dernièrement les Lakers accusent un peu le coup avec 3 défaites de suite et après la mauvaise performance face aux Nuggets, en l’absence de LeBron James, Anthony Davis tirait la sonnette d’alarme.

« La défense, voilà la raison. Nous ne défendons pas. Ça vaut pour tout le monde, même moi. Il y a beaucoup de fois où on se fait déborder. Nous sommes juste nonchalants en défense. Nous sommes talentueux en attaque, mais c’est en défense que nous allons remporter des matchs. Nous ne pouvons pas compter juste sur le fait que nous allons scorer plus que l’adversaire. Nous devons continuer de défendre et une fois que nous aurons retrouvé cet ascendant, ça aira pour nous. » Anthony Davis