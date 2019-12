Kemba Walker : « Cela ne m’est pas arrivé souvent dans ma carrière »

Aux Charlotte Hornets depuis le début de sa carrière, Kemba Walker n’a jamais eu la chance de jouer un match lors de Noël. Ce soir ce sera donc une toute première pour le meneur de jeu pour le déplacement à Toronto.

Désormais dans une franchise qui est bien plus sous le feu des projecteurs, il toutefois a moins de pression de devoir porter tous les soirs les siens sur ses épaules. Il est notamment parfaitement épaulé par Jayson Tatum et Jaylen Brown, qui montrent de gros progrès de ce côté du terrain.

« J’adore ça, surtout quand je ne shoote pas aussi bien que j’aimerais. C’est fun à voir. Ces gars sont si talentueux, surtout pour leur âge. Cela me rend la vie plus facile. Vous savez, cela ne m’est pas arrivé souvent dans ma carrière, que je n’ai pas une bonne soirée au niveau de l’adresse et que nous gagnions quand même. Donc je suis excité. » Walker

Depuis le début du mois de décembre, il reste le meilleur scoreur des siens avec 23.9 points, mais Tatum affiche 23.8 points par match et Brown 21.6. Même quand il ne joue pas bien, comme face à Detroit avec seulement 2 points, Tatum, Brown ou encore Gordon Hayward s’occupent du scoring pour faire gagner les C’s. Une situation dont il est très heureux.

« Une victoire c’est une victoire. Je m’en fiche. Je pourrais scorer zéro point pour le reste de la saison, tant que nous gagnons, c’est tout ce qui m’importe. Tout le monde sait que je peux scorer, donc je m’en fous. Comme je l’ai dit, j’ai marqué seulement deux points l’autre soir et nous avons gagné. De quoi puis-je me plaindre ? Tant que ces gars sont à leur meilleur niveau et scorer et que nous gagnons, alors je suis heureux, aucun doute là-dessus. » Walker