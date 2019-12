Kyle Kuzma : « C’est parfois difficile de voir d’autres joueurs dans une meilleure situation alors que vous pensez être meilleur qu’eux »

En deux saisons aux Lakers, Kyle Kuzma est devenu un des chouchous du public du Staples Center, mais aussi des dirigeants, qui avaient clairement fait savoir aux Pelicans qu’il était hors de question qu’il soit échangé pour récupérer Anthony Davis. Il est donc resté aux Lakers, mais son rôle a changé et il affiche ses plus faibles stats depuis son arrivée dans la ligue avec seulement 23 minutes de jeu.

« Je suis juste patient. Évidemment à l’approche de la saison je savais que j’allais devoir faire énormément de sacrifices. C’est parfois difficile pour un jeune joueur, notamment quand vous voyez d’autres joueurs de NBA qui sont dans une meilleure situation (individuellement) mais que vous pensez être meilleur qu’eux. Mais j’ai de super vétérans autour de moi qui me permettent de rester concentré et relaxé. J’ai une chance de remporter un titre lors de ma troisième année. Je peux faire ce que je veux après avoir remporté un titre. Je reste positif. Je n’ai pas le même nombre de ballons, de shoots et ce n’est pas le même sentiment sur le terrain. C’est quelque chose auquel il faut vraiment s’ajuster et s’adapter. Nous vivons dans une société ou tout le monde veut être excellent maintenant et à chaque fois. Mais cela va prendre du temps. » Kuzma