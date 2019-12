Luka Doncic de retour demain ?

Victime d’une entorse de la cheville le 14 décembre face au Heat de Miami, Luka Doncic semble proche du retour. Aujourd’hui les Mavs ne jouent pas, mais demain pour la réception des Spurs un retour est envisageable, même si lui et les Mavs ne se sont pas prononcés à ce sujet.

« Il semble aller de mieux en mieux chaque jour. Je ne sais pas quel est son statut pour jeudi, mais il sera certainement mis à jour. Il va bien. Nous verrons comment il se sent demain et puis jeudi nous verrons ce qu’il en est, mais les choses ont l’air d’aller de mieux en mieux. » Rick Carlisle

« Je me sens bien. Je prends soin de ma cheville. Il y a beaucoup de choses à faire et nous nous en occupons. Nous verrons comment ça va progresser et nous verrons si je jouerai. » Doncic