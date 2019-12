Marcus Smart raconte ses mésaventures : « C’était vraiment douloureux et je ne veux plus jamais vivre ça »

Marcus Smart ne joue pas le match de Noël à Toronto, son 7ème match de suite manqué en raison d’une infection aux yeux qui a empiré. Présent à Toronto, il a évoqué ses soucis

« C’était douloureux, ça brûlait. C’était vraiment dur. Je ne pouvais pas voir. J’avais des lunettes de soleil en permanence. Même dans le noir je portais des lunettes de soleil. C’était à ce point. Le matin quand je me réveillais j’avais cet écoulement visqueux qui me sortait des yeux et me les collait. C’était vraiment dégueulasse. Ca a tellement empiré que mes paupières ont commencé à former des muqueuses et ils ont du littéralement aller dedans et les enlever. J’ai une photo que j’ai montrée aux gars. C’est vraiment dégueulasse. J’avais des larmes de sang à chaque fois qu’ils le faisaient, durant toute la journée. Ils l’ont fait 4 jours de suite. Le premier jour c’était sans doute le pire, ils ont dû inciser sous mes paupières. J’avais l’impression qu’ils me mettaient des aiguilles dans les yeux. Ils utilisaient des pinces à épiler et un écarteur pour aller sous mes paupières. C’était vraiment douloureux et je ne veux plus jamais vivre ça, et je ne souhaite à personne de vivre ça. » Smart