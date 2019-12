Mark Cuban sur la récompense étudiée par la NBA pour le tournoi de mi-saison : « C’est tellement débile »

La NBA soumettra dans quelques mois au vote de nombreuses propositions pour un changement radical du calendrier. Parmi les changements étudiés, il y a l’arrivée d’un tournoi de mi-saison. Et pour motiver les équipes de le jouer à fond, la ligue réfléchit à quelques moyens : financiers pour les joueurs (1 million de dollars pour chaque joueur de l’équipe vainqueur) et les coachs (1,5 million de dollars à se partager), mais aussi de donner un premier tour de draft supplémentaire. Une idée que n’aime pas, mais alors pas du tout Mark Cuban, qui l’a fait savoir sur Twitter.

And to create incremental financial incentives to play games just sends so many wrong messages. Free agency recruitment will change. "Hey, we can't compete for a ring, but we go all out for the TBT, so sign with us and u could make another $1m"

— Mark Cuban (@mcuban) December 24, 2019