Paul George se confie sur sa mère, son rôle joué dans son choix de revenir à Los Angeles

Dans des interviews accordées à USA Today et ESPN, Paul George s’est confié sur l’AVC dont a été victime sa mère lorsqu’il avait 6 ans.

« Quand c’est arrivé, j’étais dehors, je travaillais sur mon jeu, je jouais au basket dans le jardin devant la maison. Et je me rappelle voir une ambulance arriver, ma mère être évacuée, et je ne savais pas ce qui se passait. Il a fallu que mon père m’explique ce qui se passait. » PG

Elle a ensuite dû entamer un long processus de rééducation, sans fin.

« Toute sa journée est difficile. Pour ma mère c’est difficile de bouger, sortir du lit est difficile […] « J’ai vu de très près ce qu’est l’adversité avec ma mère. Honnêtement cela m’a construit en tant qu’homme. Cela a construit mon caractère. Cela m’a rendu solide. Le simple fait de voir à quel point elle a travaillé pour en être où elle en est maintenant, c’est remarquable et incroyable. » PG

Il ne cache pas que sa mère a joué un rôle dans sa volonté d’être envoyé à Los Angeles par le Thunder, elle qui a du mal à se déplacer.

« Ça a été un facteur très important, un facteur très important. » PG

Quand il a appris le trade il a fait une petite blague à sa mère.

« Mon agent m’a appelé et il m’a dit genre : ‘tu rentres à la maison, c’est fait.’ Et il m’a dit, faisons une farce à ta mère. Disons à ta mère que tu as été transféré à Toronto. La première chose qu’elle a dite c’est ‘Oh boy, il fait froid là-bas.’ (rire) Tout le monde a rigolé et je lui ai dit que je rentrais à la maison, aux Clippers. Elle était tout simplement heureuse. Elle aime le fait de me voir beaucoup plus de pouvoir venir aux matchs. » PG

Pourtant au départ elle n’était pas vraiment favorable à ce qu’il revienne à la maison.