Spencer Dinwiddie au All-Star Game ?

Privés de Kyrie Irving depuis de nombreuses semaines, les Brooklyn Nets se débrouillent plutôt bien en l’absence du All-Star puisqu’ils ont remporté 12 de leurs 18 matchs. La principale raison à ces bons résultats ? Spencer Dinwiddie. Le remplaçant de Kyrie évolue à un excellent niveau depuis des semaines, au point qu’il commence à frapper à la porte du All-Star Game avec 22.7 points à 43.5%, 2.9 rebonds et 6.2 passes depuis le début de l’exercice. Alors, Dinwiddie au All-Star Game à Chicago ?

C’est encore tôt. Il doit faire ça sur une période encore plus longue. C’est ça la véritable étape pour que des joueurs aillent au All-Star Game : est-ce qu’il peuvent le faire sur la durée ? Il arrive dans cette zone, où il fait ça match après match. On peut dire que là où il a le plus progressé c’est qu’il n’a plus les hauts et les bas qu’il pouvait avoir par le passé. C’est une mentalité et c’est des années d’expérience dans la ligue, et de la confiance. Je ne sais pas combien il a fait de matchs de suite, mais il commence à entrer dans la discussion des gars qui peuvent le faire. » Kenny Atkinson