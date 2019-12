Vince Carter évoque sa conversation avec LeBron James pour leur tout dernier affrontement 

Vince Carter joue sa dernière saison et croise une dernière fois certaines autres légendes avec qui il a bataillé ou partagé un maillot durant sa longue carrière. Il y a quelques jours les Hawks affrontaient les Lakers pour la toute dernière fois de la saison, synonyme de dernier duel face à LeBron James, leur 38ème affrontement.

Two of the best to ever lace em up pic.twitter.com/pJFOCe9IBt

« C’était un moment cool pour moi. Quand vous pensez à son arrivée en NBA, à la hype qu’il y avait à son sujet et ce qu’il faisait au lycée, les conversations que j’ai eues avec lui lorsqu’il était rookie, je l’ai vu faire son truc, et là nous discutions juste de savoir où il en était maintenant. Il a marqué plus de 30 000 points, fait ce qu’il fait. Il y a un respect mutuel et lui et moi faisions part du fait que nous avons apprécié nos batailles durant ces années. C’est bizarre après ces 17 années que tout à coup ça prenne fin. En gros c’est ce que nous nous sommes dit. J’étais genre ‘Ca a été un plaisir de batailler contre toi durant toutes ces années.’ Et quand j’y pense et que j’en parle, je me dis ‘Man, ça a duré aussi longtemps ?’ Ca a été plus de 15 ans de batailles. Je n’ai pas en le sentiment que ça a duré aussi longtemps. Il m’a dit la même chose. Qu’il avait apprécié. Il est venu me voir et il m’a tapé sur le bras en premier parce que j’étais en train de discuter avec quelqu’un d’autre. C’était vraiment un moment cool, entre deux gars qui se sont vus et affrontés pendant de très nombreuses années et qui faisaient part de leur respect. » Vince Carter