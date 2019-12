Alec Burks ne veut pas être transféré

- in Golden State Warriors

By Christophe Brouet

Avec les très nombreuses blessures dans l’effectif, les Golden State Warriors sont finalement en pleine saison de transition et à l’approche de la deadline ils pourraient effectuer des échanges pour tenter de récupérer quelques atouts. Alec Burks, qui a signé un contrat minimum cet été, effectue une saison intéressante avec 15.6 points à 42.8% aux tirs en sortie de banc et quelques belles performances offensives. Il a le profil du joueur qui pourrait renforcer une équipe playoffable ou à la lutte pour les playoffs afin d’apporter du scoring dans la second unit. Lui annonce sa volonté de rester dans la Baie.

« J’aime être ici. Je veux être ici. » Burks

Burks est le 5ème meilleur scoreur de la ligue en sortie de banc et il aimerait bien avoir ce rôle dans une équipe des Warriors plus compétitive la saison prochaine lorsqu’elle aura retrouvé Stephen Curry et Klay Thompson.

« Vous avez vu comment c’était lors des 5 dernières années avant qu’il y ait ces blessures. C’était une grande équipe. Klay va revenir. Steph va revenir. Draymond sera à 100%. D-Lo aura une année dans les jambes dans cette culture. Les jeunes auront de l’expérience. Ce sera une situation totalement différente. » Burks

Il ne regrette pas d’y avoir signé

« Même s’il y a de l’adversité à l’heure actuelle, cela reste une super culture, avec d’excellents joueurs, un super coaching staff et une grande organisation. Je suis toujours content d’avoir pris cette décision. Je le referais de nouveau. Leur volonté d’aider les joueurs à progresser sur et en dehors des terrains n’a pas d’égal. » Burks

