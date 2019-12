Alvin Gentry : « Ces gars ne sont pas du genre à abandonner »

- in Infos NBA

En grande difficulté ces dernières semaines, avec notamment une série de 13 défaites, depuis les Pelicans vont mieux ! Ils le disaient, il suffisait d’une victoire et ce succès face aux face aux Wolves en a appelé 2 de plus sur leur road trip. Après la victoire à Portland, cette nuit ils ont surpris les Nuggets à Denver pour boucler ce road trip avec 3 succès et 1 défaite (face aux Warriors)

« Je trouve que sur ce road trip nous avons été très bons défensivement. Nous nous sommes accrochés. Nous n’avons pas abandonné. Nous avons fait preuve de résilience. Nous n’avons jamais laissé quoi que ce soit nous perturber. Nous avons maintenu le cap. Défensivement je nous ai trouvés vraiment bons. Nous avons pu contrôler le ballon et l’avons laissé souvent en dehors de la raquette. Quand tu fais ça, cela t’évite beaucoup de problèmes. » Alvin Gentry « C’est un excellent road trip. Il y a eu un match que nous pensions devoir gagner, c’était face à Golden State. Mais là nous sommes prêts à rentrer à la maison. » Jrue Holiday

L’artisan du succès de la nuit à Denver c’est Brandon Ingram. L’ailier a littéralement pris feu, auteur de 31 points à 11/18 dont un superbe 7/9 à 3-pts. C’est tout simplement un record de tirs à 3-pts inscrits à Noël, lui qui progresse derrière l’arc avec pas moins de 41% cette saison sur un gros volume de shoots : 5.8 tentés par match.

« Je garde la même routine au quotidien et je n’hésite pas à prendre les shoots. Je n’avais pas eu autant de réussite depuis la fac et le lycée. Mes coéquipiers m’ont trouvé lorsque j’étais ouvert. J’avais la confiance pour prendre et mettre ces tirs. » Ingram

Ce n’est que dans le vestiaire qu’il a appris combien de shoots de loin il avait rentrés, lorsque Zion Williamson lui a soufflé.

« Je viens de l’apprendre. » Ingram

Avec 9 succès et 23 défaites, les Pelicans reviennent à la maison avec le sourire.

« On a vu le caractère de nos gars, malgré notre bilan, nous continuons de jouer. Nous continuerons de jouer. Ces gars ne sont pas du genre à abandonner. Ils ne se désunissent pas ou quoi ce que ce soit de ce genre. Je sais que quand tu as le bilan que nous avons, tout le monde dit ‘ont-ils abandonné ?’ Je n’ai jamais eu ce sentiment. A l’entraînement, nous faisions de bonnes séances. Nous avons essayé de progresser chaque jour. Nous nous sommes mis chacun au défi. Pour être honnête avec vous, tu ne peux pas écouter le bruit extérieur. Il faut être simplement toi. » Alvin Gentry

