Chris Paul : « En fait je pensais que nous aurions un meilleur bilan »

Cet été après les trades de Paul George, Russell Westbrook ou encore Jerami Grant, on a fait instantanément du Thunder un des prétendants aux dernières places à l’Ouest, voire même de la dernière place. Mais après un peu plus d’un tiers de la saison, les coéquipiers de Chris Paul pointent en 7ème position à l’Ouest avec un bilan de 15 victoires et 14 défaites. Une belle surprise, mais pas pour tout le monde puisque lorsqu’on demande à Chris Paul s’il s’y attendait, il réplique .

« Yup. En fait je pensais que nous aurions un meilleur bilan. Je ne sais plus trop à qui j’ai dit ça à un moment, mais j’ai dit : ‘Sans offense, quand je suis sur le terrain j’ai le sentiment que nous avons toujours une chance de l’emporter. Peu importe l’équipe, ce à quoi ça a l’air, peu importe.' » CP3

Chris Paul effectue un bon début de saison, et il a réussi quelques gros derniers quarts pour faire pencher la balance à plusieurs reprises en faveur d’OKC. En bonne santé, il affiche 16.1 points, 4.4 rebonds, 6.3 passes et 1.6 interception en 31.4 minutes sur 29 matchs et il est heureux d’être au Thunder. Pourtant dès son transfert on se disait qu’il allait demander à être envoyé ailleurs.

« Tout le monde essaie toujours d’écrire votre histoire à votre place. Tout le monde a dit que je ne voulais pas être ici. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour nous l’important c’est de continuer de jouer dur et de ne pas nous enflammer. Il faut avoir conscience que la saison est encore longue. Nous venons juste de passer au-dessus des 50% de victoires. Il faut prendre les petites victoires morales. » CP3

OKC a remporté ses 4 derniers matchs et les 9 derniers avec un back-to-back qui se profile face à Memphis et à Charlotte.

Via Oklahoman