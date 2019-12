Doc Rivers : « je vous garantis que Kevin Garnett pense que LeBron James est un des meilleurs joueurs de l’histoire »

Il y a quelques jours lors d’un passage dans le Podcast de Bill Simmons sur The Ringer, Kevin Garnett déclarait qu’il avait briser LeBron James. Voici l’échange avec Bill Simmons

Hier, Doc Rivers, coach des Celtics à l’époque, a évoqué les déclarations de son ancien intérieur.

Doc Rivers on Kevin Garnett’s comments about LeBron James – “Kevin is a warrior and will never give anybody anything. But I guarantee you KG thinks LeBron is one of the greatest players to ever lace it up. Having said that, he wants to beat his brains out every time he sees him.” pic.twitter.com/dAd9Fu053k

