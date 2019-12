Elton Brand sur Ben Simmons : « Je pense qu’il débloquera d’autres choses avec son spacing »

Hier le GM des Sixers Elton Brand a donné une conférence de presse avant la rencontre entre les Sixers et les Bucks et forcément un des sujets abordé a été le shoot à 3-pts de Ben Simmons. Son incapacité à shooter de loin peut être un souci pour l’équipe et notamment Joel Embiid afin qu’il puisse opérer avec plus d’espace, surtout en playoffs.

Ben fera plus que sa part du boulot en défense, il partage le ballon – 17 passes décisives l’autre soir – et nous pouvons être créatifs. Mais je pense qu’il débloquera d’autres choses avec son spacing. Nous allons le mettre dans des positions où lui, Joel et le reste de l’équipe peuvent avoir du succès. Ce n’est pas quelque chose qui nous inquiète, mais c’est une bonne question.

Depuis le début de saison Brett Brown annonce qu’il veut voir son meneur de jeu shooter au moins une fois par match à 3-pts mais en 31 matchs il n’a shooté que 5 fois, pour 2 réussites. La saison régulière semble être le bon moment pour commencer à dégainer mais l’Australien ne semble pas encore assez en confiance.

« C’est une très bonne remarque. Si cela ne se fait pas en saison régulière – c’est vrai c’est le moment de bosser dessus – cela n’arrivera pas en fin de saison ou en playoffs. C’est quelque chose sur lequel il bosse, et je l’ai déjà probablement dit 5 fois mais c’est vrai. Et une fois qu’il aura gagné en confiance et qu’il réalisera que ce sont des actions à haut pourcentage pour l’équipe, peut-être pas lors de ce match mais dans 10 ou 20 matchs, nous serons excellents. Il sera excellent. »

Via The Athletic