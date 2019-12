En mode All-Star, Jaylen Brown fait mieux que Bill Russell

Ces dernières années la Scottiabank Arena était une véritable forteresse pour les équipes de la division atlantique puisqu’avant la réception des Celtics les Raptors avaient remporté un nombre record de 34 matchs de suite face aux équipes de la division Atlantic. Les Celtics s’étaient eux inclinés lors de leurs 8 derniers déplacements, mais hier en tout début d’après-midi, ils ont fait un match très sérieux et profité des absences chez les champions pour l’emporter avec la manière 108-102.

« C’était top de gagner ici à Noël. Je n’avais jamais gagné à Toronto, donc c’était super de pouvoir en remporter un. » Jaylen Brown

Jaylen Brown a clairement été l’homme du match, auteur de 30 points à 10/13 dont 5/7 çà 3-pts, 6 rebonds et 4 passes, à deux petits points de son record en carrière. Il a commencé le match en rentrant 8 de ses 9 tirs dont se 4 premiers tirs de loin. C’est lui qui a permis à Boston de s’envoler définitivement en 3ème quart en plantant 16 points

« Je me sentais bien. J’essayais juste de jouer dans le flow de l’attaque. Il n’y a pas eu beaucoup de systèmes appelés pour moi. J’ai juste scoré en profitant de l’attaque, et ça m’a mené à des paniers réussis, et j’ai continué d’être efficace. J’ai tiré profit des opportunités qui se présentaient. J’ai juste essayé d’être efficace. Je pense que c’était l’objectif, en étant agressif, mais en essayant de mettre chaque shoot. » Brown « Il y a quelques-uns de ces shoots en fin de possession qui étaient horriblement difficiles. Sur beaucoup de ces actions, il s’est appuyé sur ses coéquipiers. J’ai trouvé que nous l’avions bien trouvé sur des ballons ressortis. Une fois que vous voyez le ballon rentrer, même sur ces shoots en fin de possession, vous avez la sensation que le cercle est un peu plus gros. » Brad Stevens

Avec cette performance il est devenu le plus jeune joueur de l’histoire des Celtics à signer au moins 30 points à Noël, effaçant Bill Russell des tablettes. Il est particulièrement en forme ces dernières semaines puisque sur le mois de décembre il tourne à 22.4 points à 55.8% dont 42.9% à 3-pts, 6.5 rebonds et 3 passes, des stats de All-Star ! S’il continue comme ça, il pourrait bien être dans la discussion même si on voit mal 3 joueurs de Boston à Chicago, sachant que Kemba Walker et Jayson Tatum tiennent sans doute la corde face à lui. All-Star ou pas, ses progrès sont extrêmement encourageants.