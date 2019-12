Il y a un an Anthony Davis se disait qu’il était temps de changer d’air : « J’avais plusieurs équipes en tête »

L’an passé Anthony Davis a regardé les matchs de Noël chez lui, les Pelicans n’étant pas programmés en raison de leurs piètres résultats. C’est vers ce moment-là qu’il a commencé à se dire qu’il fallait sérieusement penser à aller voir ailleurs si l’herbe n’était pas plus verte.

« Je pense que c’était juste le fait que les victoires ne s’empilaient pas, et on aurait dit que nous n’arriverions pas à faire les playoffs. Tous les gens qui me connaissent savent que je veux gagner. Et je n’avais pas le sentiment que nous allions pouvoir le faire l’an dernier. Je veux juste pouvoir gagner. Nous avons fait un très bon début de saison. Nous étions à 4 victoires et aucune défaite, puis des gars se sont blessés et les choses ont commencé à mal tourner. Mais à l’époque mon état d’esprit était d’essayer de continuer de mener mon équipe. » Davis

Les Pelicans affichaient un bilan de 15-19 à Noël et à 25 ans il s’est dit que le temps allait commencer à presser et qu’il ne fallait plus le perdre à New Orleans, qui ne semblait pas armé pour gagner dans les années à venir.

« Tu n’as pas beaucoup de temps dans cette ligue. Cela va très vite. Donc je voulais me mettre en position de pouvoir gagner avant que ma carrière soit terminée. Et j’espère pouvoir gagner plusieurs titres et connaître plusieurs saisons positives. C’est ce à quoi je pensais à l’époque. Je ne sais plus trop quel était le bilan, mais j’ai eu le sentiment que c’était au moins le moment de faire savoir à l’organisation ce que j’avais en tête. » Davis

Il aurait donné une liste de 4 franchises où il préférait être envoyé : Lakers, Knicks, Clippers et Bucks.