Kawhi Leonard : «J’ai dit à tout le monde ‘Arrêtez de vous préoccuper du score’; Ça ne fait rien, c’est un match »

« On n’a pas tremblé. On s’est accroché, c’était presque comme si nous attendions notre moment. C’est ce qu’il faut faire dans ces moments-là, s’accrocher, et c’est ce qu’on a fait. » Doc Rivers

Pour la première fois de la saison, l’équipe était au complet.

« À la mi-temps on a bien parlé. On devait attaquer, rester concentré sur le jeu et pas sur l’arbitrage ou les distractions. On a garé notre sang-froid en fin de match. » Paul George

Pour une fois, les Clippers ont même gagné alors que leur banc a été dominé : 49 (dont 25 pour Kyle Kuzma, meilleur marqueur des Lakers) à 36.

« On les a trop envoyés aux lancers-francs en seconde mi-temps et on n’y est pas allé nous-mêmes. On s’est refroidi à 3-points en seconde mi-temps et on n’a pas bien exécuté en fin de match. On doit faire moins de fautes c’est évident. Ils ont eu 23 lancers-francs en seconde mi-temps et nous 8. » Frank Vogel