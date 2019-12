Knicks : un œil sur Karl-Anthony Towns ?

Confiants dans leur capacité à attirer des superstars l’été dernier, les Knicks de New York ont encore déchanté, incapables de faire venir la moindre star. Ils se sont rabattus sur des joueurs de seconde zone à qui ils ont pourtant offert de gros contrats, persuadés que l’effectif assemblé allait leur donner de bonnes chances de viser les playoffs. Encore une fois ils ont fait fausse route et désormais, si on en croit le NY Post, ils aimeraient faire un gros coup lors de la deadline afin de récupérer une superstar via un trade.

Selon une source du NY Post, les dirigeants pourraient avoir un oeil sur le natif du New Jersey, qui a signé une prolongation de contrat max l’été dernier, mais qui n’arrive pas à porter les Wolves, en pleine dégringolade en ce moment et qui devraient encore rater les playoffs. Les Wolves pourraient être tentés de changer de direction et d’échanger un de leurs cadres, à commencer par Jeff Teague, voire Andrew Wiggins. On voit toutefois mal les dirigeants de Minneapolis mettre KAT sur le marché, mais les Knicks surveilleraient une éventuelle disponibilité du pivot.

S’il devient disponible, ce qui semble improbable, encore faut-il que les New Yorkais puissent convaincre les Wolves de l’échanger et on ne peut pas dire que les Knicks regorgent d’atouts intéressants. Hormis Marcus Morris, qui a plus le profil pour renforcer un prétendant aux playoffs, ils n’ont pas grand-chose à part des choix de draft.