Kyle Kuzma : « Nous nous sommes battus nous-mêmes »; Dwight Howard « Nous restons la meilleure équipe »

Avant le choc de Noël face aux Los Angeles Clippers, même si les Lakers concédaient que la rencontre avait une saveur particulière, ils expliquaient qu’elle n’avait pas une énorme importance, surtout si loin des playoffs. Après la défaite le discours n’a bien sûr pas changé.

« Cela reste un match comme les autres. Nous sommes au mois de décembre. Nous avons encore quelques mois de basket. » Kyle Kuzma

Pour Dwight cela ne change strictement rien et il est toujours très confiant quant au potentiel, mais aussi au niveau actuel des Lakers

« Nous restons la meilleure équipe. Il faut oublier. C’est juste un match comme les autres. Bien sûr nous voulions tous le remporter. Je pense tout le monde à L.A, tous ceux qui sont fans des Lakers, voulaient nous voir gagner. Mais comme je vous l’ai dit il y a quelques jours, nous voulons être la meilleure équipe en juin. Nous voulons être l’équipe qui soulève le trophée et je pense que lorsque nous ferons ça, personne ne se souviendra du match que nous avons perdu à Noël. » Dwight Howard

Les Clippers en sont tout de même à 2 victoires en 2 matchs face aux Lakers, et il n’y a qu’un pas à faire pour parler d’éventuel avantage psychologique en vue d’une série de playoffs entre les deux.

« Je ne suis même pas arrivé au stade où je pense à une série en 7 rencontres. Nous sommes le 25 décembre et il y a encore un long chemin à parcourir avant de penser à batailler face à une équipe lors d’une série en 7 matchs. Nous voulons continuer de progresser et nous le ferons. » LeBron

Dans un match où il y a eu 16 changements de leader et 10 égalités, les Lakers ont longtemps été aux commandes, devant de 12 points à la pause, et de 15 en 3ème acte. Mais ils n’ont pas tenu et ont fini par céder. Ils ont eu une dernière chance d’égaliser avec 19.2 secondes à jouer, menés de 3 points, mais LeBron James a été contré par Patrick Beverley et le ballon a été rendu aux Clippers. L’impression d’avoir laissé filer la victoire qui leur tendait les bras.

« Ils le voulaient plus. Nous avons fait beaucoup d’erreurs en fin de rencontre, des erreurs mentales des deux côtés du terrain. Nous avons commis beaucoup de fautes en fin de rencontre et ça les a envoyés sur la ligne. Nous avons donné ce match. Nous tenions le match, nous étions en contrôle toute la rencontre même si nous les avons laissés revenir, nous étions aux commandes de 7 points, je crois, alors qu’il restait 6 minutes. C’est le genre de match qu’il faut conclure et comme je l’ai dit, nous l’avons laissé filer. » Anthony Davis « Nous nous sommes battus nous-mêmes, c’est aussi simple que ça. Évidemment il faut donner du crédit aux Clippers pour avoir mis les shoots en fin de rencontre, mais nous nous sommes simplement battus nous-mêmes. » Kyle Kuzma

Désireux de ne pas perdre 2 matchs de suite de toute la saison, ils en sont désormais à 4, et il va falloir se remettre dans le droit chemin. Pour ça, il y a un back-to-back difficile en perspective à Portland et face à Dallas.

