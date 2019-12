LaVar Ball : « Aucun doute, LaMelo est meilleur que Lonzo au même âge; Il sera le 1er choix de la draft NBA »

Depuis des mois LaVar Ball se fait très discret, mais il vient de donner une interview à Fox Sports, où il parle bien sûr du petit dernier LaMelo, qui réalise de bien belles choses en Australie et a vu sa cote monter en flèche, au point qu’il se retrouve dans la discussion pour le premier choix de la future draft.

« Il sera le premier choix de la draft. En fin de compte, c’est du divertissement. C’est du divertissement. L’essentiel c’est le divertissement. Tu vas généralement prendre le gars le plus populaire, et tu vas prendre le meilleur arrière. Melo est les deux à la fois. » LaVar

La popularité, pour LaVar Ball c’est très très important et quand on lui parle d’Anthony Edwards, Cole Anthony et James Wiseman, prétendants au premier choix, il rétorque

« Aucun d’entre eux n’est aussi connu que Melo. Si tu es un propriétaire, quand tu recrutes un joueur, tu veux qu’il remplisse la salle. Si tu as un regard d’ensemble et que tu regardes l’objectif, qui est de gagner de l’argent, il n’y a personne comme Melo. Il est connu dans le monde entier. Tu peux aller n’importe où, Moscou, en Allemagne, à Shanghai, il est allé à tous ces endroits, et si tu vas là-bas et que tu dis ‘Melo’ tu vas voir ce qu’ils répondent. Voilà la différence. Partout où Melo va il fait salle comble, permet de battre des records d’affluence partout. Ce n’est pas dû au hasard. Il y a quelque chose de spécial chez ce gamin et je le sais depuis qu’il est bébé. Maintenant vous pouvez vous aussi le voir, la preuve est sous vos yeux. » LaVar

Les prédictions de LaVar on s’en méfie, il a le don pour se tromper quasiment systématiquement. Quand on lui demande si LaMelo est meilleur que Lonzo, lui-même annoncé meilleur que Stephen Curry, il rétorque :

« Sans aucun doute, Melo est meilleur que Lonzo au même âge, notamment en raison des adversaires qu’avait Melo à 16 ans, qui n’étaient pas les mêmes que Lonzo à 16, 17 ans (Lonzo a joué en high school, LaMelo a fait un passage en Lituanie). J’ai sorti Melo du lycée, de façon à ce qu’il n’ait pas ces cours de chimie, ces contrôles de sciences sociales et tout ça. Il s’entraîne 24 sur 24, 7 jours sur 7. Tout ce qu’il fait c’est bosser le basket. Il ne joue pas contre des lycéens comme le faisaient Gelo (LiAngelo) et Zo en empruntant le chemin habituel du lycée. C’est pour cela que Melo est bien meilleur, parce qu’il a tellement plus d’expérience. C’est une meilleure route. C’est pour cela qu’il était prêt à venir ici (Australie) et à avoir du succès contre des adultes, parce qu’il l’avait déjà fait. » LaVar

