LeBron James encore blessé le jour de Noël

Mauvaise soirée pour les Los Angeles Lakers, qui en plus d’avoir encore perdu face à leur voisin de Los Angeles, ont vu LeBron James aggraver sa blessure à l’aine.

« Je me sentais en bonne santé à l’approche du match. J’ai pris un coup de genou à l’aine en provoquant un passage en force de Pat Beverley et ça m’a en sorte ramené où j’en étais il y a 5 jours. » LeBron

L’an dernier sa blessure à Noël avait été une catastrophe pour les Lakers et forcément ils espèrent que cette fois ce ne sera que l’histoire de quelques jours. C’est aussi une blessure à l’aine, mais elle est bien moins sérieuse, et il a pu continuer à jouer jusqu’à la fin de la rencontre, mais il pourrait être poussé à observer quelques jours de repos, lui qui souffrait ces derniers jours également d’un muscle thoracique.

Selon ESPN, plusieurs membres des Lakers, malgré la série de 4 défaites de suite, auraient déjà approché LeBron pour lui fait part de l’urgence de prendre du repos jusqu’à ce que cette blessure à l’aine soit de l’histoire ancienne. Les Californiens jouent en back-to-back, à l’extérieur samedi à Portland et dimanche à la maison face aux Mavericks. Si l’ailier a rejeté tout load management, là la situation est différente puisqu’il ne s’agit pas de l’économiser, mais de lui permettre de guérir une blessure.

« Pour être honnête, je n’ai même pas encore pensé à Portland. C’est la course contre la montre avec mon corps, pour faire les traitements. Si je me sens très bien, je serai présent. Si je me sens bien je serai dans le 5. Nous verrons ce qui arrivera. » LeBron