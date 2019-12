Les Pelicans apprennent à Zion Williamson à marcher et courir différemment

Les jours et les semaines passent et toujours pas de trace de Zion Williamson sur les parquets NBA, lui qui avait été opéré d’une déchirure du ménisque avant même le début de la saison régulière. Son retour prend beaucoup plus de temps que prévu et ESPN, qui a pu lui parler, rapporte que si cela ne tenait qu’à lui, il aurait déjà faire son retour « mais il fait confiance à la franchise » à ce sujet.

De plus il a confié que c’était plus qu’un simple processus de rééducation et que les Pelicans lui apprennent à comment marcher et courir différemment. Un travail sur la chaîne cinétique de son corps afin de limiter les blessures.

La semaine passée l’ailier a recommencé doucement à faire des exercices sur le parquet, notamment du shoot, mais n’a fait que des 5-contre-0, aucun exercice en 3-contre-3 ou 5-contre-5. Selon ESPN les Pelicans aimeraient qu’il fasse au moins deux ou trois entraînements complets avant de retourner sur les parquets, et selon une source l’objectif serait qu’il fasse son premier entraînement normal en début d’année 2020. On peut donc penser à un retour, mi, voir fin janvier. Mais pour le moment les Pelicans ne se prononcent pas.