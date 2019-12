Les Warriors vont devoir prendre une décision; Ky Bowman : « Je leur ai mis la pression »

Avec les très nombreuses absences en ce premier tiers de saison, les Golden State Warriors ont dû s’appuyer sur leurs jeunes joueurs et notamment leurs two-way contracts. Avec les blessures de Stephen Curry mais aussi D’Angelo Russell, les Warriors ont fait beaucoup appel au rookie et two-way contract Ky Bowman. Il a déjà 27 rencontres et arrive au bout du quota imposé par les Two-way contracts (45 jours en NBA) puisqu’il ne lui reste plus que 12 jours à passer avec les Warriors. Son avenir en NBA est donc très incertain

« J’essaye vraiment de prendre les choses au jour le jour et de ne pas trop y penser. Je peux seulement contrôler ce que je peux contrôler. » Bowman

Non drafté à sa sortie de Boston College, il rend de bons services aux Warriors avec 8.2 points à 44.1% dont 39.1% à 3-pts, 2.7 rebonds et 2.8 passes en 22.9 minutes, dont une pointe à 24 unités face au Thunder

« Je vais sur le terrain et j’essaye de faire ce que je sais faire et ce que les coachs veulent que je fasse. Je n’essaye pas de forcer ou de trop réfléchir. » Bowman

Il suit le conseil donné par Draymond Green, qui lui a dit de trouver un rôle qui aidera au mieux les Warriors et c’est ce qu’il fait.

« C’est un jeune joueur très confiant et il a très bien géré ses minutes. Il a fait de bons matchs pour nous. Il voit les erreurs qu’il fait et il réagit positivement. » Steve Kerr

Avec lui les Warriors se retrouvent devant un dilemme puisque pour le conserver en NBA il faut lui offrir un contrat normal. Toutefois, en vue des playoffs, où ils n’iront pas, ils ont conservé un spot de libre dans l’effectif et il pourrait lui revenir. On peut toutefois penser que s’ils lui offrent un contrat, ce sera sans salaire garanti pour la saison prochaine. Mais quoi que les Warriors décident, Bowman a pu montrer à toutes les franchises NBA ce dont il est capable et si les Californiens ne le signent pas, une autre pourrait le faire.

« C’est une bonne chose, parce que j’ai pu montrer mes qualités pendant que j’étais ici. Je leur ai mis la pression. Mais quand vous y pensez, je n’auditionne pas seulement pour eux, mais pour toutes les équipes en NBA. L’opportunité que j’ai eue de montrer ce que je sais faire, m’a ouvert des portes pour le reste de ma carrière. » Bowman

Via The Undefeated