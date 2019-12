- in Golden State Warriors

By ClemFiz

22 points à 5/9, 10/10 aux lancers, 4 passes et 15 rebonds (record en carrière) pour Damion Lee dans la victoire des Warriors face à la paire Russell Westbrook (30 points à 11/32, 11 rebonds et 5 passes) – James Harden (24 points à 9/18 et 11 passes) cette nuit à l’occasion des matchs de Noël :