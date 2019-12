Retour prévu ce soir pour Luka Doncic

Edit : Le retour de Luka Doncic ce soir se confirme. Selon ESPN les Mavericks prévoiraient in retour de leur meneur de jeu ce soir pour la réception des San Antonio Spurs.

Son absence aura donc finalement été plutôt courte avec 4 matchs ratés pour un bilan de 2 victoires et 2 défaites.

Sources: The Mavs are planning for Luka Doncic to make his return from a sprained right ankle tonight against the Spurs. He has missed last four games and is officially listed as questionable.

— Tim MacMahon (@espn_macmahon) December 26, 2019