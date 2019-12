Luke Kennard out au moins deux semaines

Au plus mal, sur 5 défaites de rang, les Detroit Pistons ne sont pas épargnés par les blessures depuis le début de la saison. On apprend qu’ils vont en plus devoir se passer d’une des rares satisfactions : l’arrière Luke Kennard. Il souffre de tendinites au genou et sera réévalué dans deux semaines, le 7 janvier, pour voir s’il peut reprendre la compétition.

Depuis le début de saison l’ancien Blue Devil tourne à 15.8 points à 44.2% dont 40% à 3-pts, 3.5 rebonds et 4.1 passes

Medical update: Pistons guard Luke Kennard will miss the next two weeks with bilateral knee tendinitis. Kennard will begin a treatment regimen and be re-evaluated for a return to action on January 7.

— Detroit Pistons (@DetroitPistons) December 26, 2019