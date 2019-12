Michael Jordan : « Luka Doncic est un joueur phénoménal

C’était dans les cartons depuis plus d’une semaine, c’est désormais officiel, Luka Doncic s’est engagé avec Jordan Brand. On ne connait pas les détails du contrat, mais il se murmure qu’il n’aura pas tout de suite une signature shoe. Cependant il y aurait une clause en fonction de ses performances.

Le Slovène est déjà adoubé par Michael Jordan :

Rappelons que Jordan Brand avait réalisé un gros coup en engageant Zion Williamson. Il rejoindrait aussi Russell Westbrook, Blake Griffin, Chris Paul, Jayson Tatum ou encore Kemba Walker et Rui Hachimura.

Tonight will be Luka’s 1st game as an official Jordan Brand member.

Michael Jordan:

“Luka is a phenomenal player, and at such a young age. He’s demonstrating skill it takes many guys years to develop. It will be incredible to watch him continue to advance in the league.“ https://t.co/yLyEkyFNYN

— Nick DePaula (@NickDePaula) December 26, 2019