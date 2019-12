Patrick Beverley : « J’ai eu de la chance »; LeBron James : « Le match ne s’est pas décidé là-dessus »

Les Clippers en tête 109-106 dans les dernières secondes de la rencontre de Noël entre les deux équipes de Los Angeles, Patrick Beverley a signé une action décisive sur LeBron James, en lui ôtant le ballon des mains alors qu’il s’apprêtait à tenter un 3-points. Après vérification vidéo, il a été déterminé par les arbitres que le Laker avait touché le ballon en dernier, et le ballon a donc été rendu aux Clippers, pour la plus grande joie de Beverley.

« J’ai essayé de mettre la main dessus une première fois sans réussite, je ne voulais pas lui toucher le coude, j’y suis retourné et j’ai eu de la chance de réussir cette action défensive […] À ce moment-là je sais qu’on a 3 points d’avance donc je me doutais qu’il allait tenter le 3-points pour éviter le jeu des lancers-francs derrière mais je ne savais pas comment. LeBron est un des meilleurs joueurs de la ligue, de l’histoire. J’ai essayé de mettre ma main et j’ai eu de la chance. » Patrick Beverley

« Si vous regardez au ralenti 5 ou 10 fois, la décision finale peut être différence. Mais à vitesse normale, s’il touche le ballon comme ça, je trouve la décision étrange. Le match ne s’est pas décidé là-dessus. C’était une grosse action, mais ce n’est pas là-dessus qu’on a perdu le match. » LeBron James