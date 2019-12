- in Infos NBA

By Christophe Brouet

Programme NBA : Derbys du Texas et de New York; Utah accueille Portland

6 matchs ce soir et forcément le programme est bien moins alléchant qu’hier. Deux matchs sortent du lot : les Mavs accueillent les Spurs et les Blazers sont à Salt Lake City. Il y aura également le derby new yorkais.

01h00 : Detroit Pistons – Washington Wizards

01h30 : Brooklyn Nets – New York Knicks en direct sur beIN Max 4

02h00 : Oklahoma City Thunder – Memphis Grizzlies

02h00 : Dallas Mavericks – San Antonio Spurs en direct sur beIN Sports 1

04h00 : Sacramento Kings – Minnesota Timberwolves

04h30 : Utah Jazz – Portland Trail Blazers