Clap de fin pour Zach Randolph

En mai, Zach Randolph déclarait vouloir « être un Hall of Famer ». Toujours sans équipe 4 mois plus tard en septembre, il avait annoncé ne pas avoir fait une croix sur son espoir de revenir dans la grande ligue.

Rien n’a changé alors que nous sommes désormais en décembre et interrogé par TMZ dans la rue, il a cette fois indiqué qu’il ne planifiait ni comeback, ni futur dans le coaching. Clap de fin donc pour Z-Bo, 38 ans et 2 fois All-Star en 2010 et 2013 avec Memphis. Ses moyennes en carrière sont de 16.6 points, 9.1 rebonds et 1.8 passe par match.

Auteur d’une bonne saison régulière 2017-18, lors de laquelle il avait tourné à 14.5 points et 6.5 rebonds en 59 matchs avec les Sacramento Kings, il n’a pas joué la moindre rencontre la saison passée.

Dans l’effectif des Kings, il ne faisait pas partie de leurs plans et a même été à l’écart de l’équipe pendant un temps avant d’être transféré aux Dallas Mavericks en février, et coupé dans la foulée.