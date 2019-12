Damian Lillard : « Ils ont été la meilleure équipe ce soir, mais je suis très fier »

De 23 points de retard dans le 3ème quart-temps, les Blazers sont passés à -7 en démarrant le dernier quart sur un 17-4 à Salt Lake City la nuit dernière. Limité à 8 points sur les 3 premiers quarts, C.J. McCollum a pris feu avec 17 points dan la période, dont 2 sur un drive pour ramener les siens à un point à 4’39 de la fin. Mais le comeback n’est finalement pas allé plus loin. Carmelo Anthony a raté la cible de loin à 22 secondes, a supplié pour la faute mais ne l’a pas obtenue. Portland en retard de 3 points, McCollum a commis une faute sur Donovan Mitchell, qui a tué le match aux lancers-francs.

« Un match difficile. Ils ont été la meilleure équipe ce soir, mais je suis très fier de la façon dont on s’est battu. On a continué à se battre malgré les difficultés dans chaque quart-temps, on est resté ensemble et on s’est donné une chance. » Damian Lillard

Une seconde défaite d’affilée pour les Blazers, 8èmes à l’Ouest (14-18) et qui n’ont pas mené une seule fois dans ce match. Une seconde défaite d’affilée qui alourdit aussi le bilan de l’équipe contre des adversaires au bilan positif : 1-12.

« On n’a pas bien défendu du tout sur les trois premiers quarts et ils ont eu beaucoup de bonnes positions. Quand tu donnes des tirs ouverts à 3-points, des pénétrations et des rebonds offensifs à une équipe NBA, que tu la laisses se mettre en confiance, c’est difficile à stopper ensuite. » Damian Lillard

À 0/10 de loin au match précédent, Lillard, seul joueur à plus de 10 points avant le début du 4ème quart-temps pour Portland, a terminé à 34 points et 8 passes. Son équipe a tenu Utah à 4 points sur les premières 4’30 de la dernière période. Et après avoir rentré 58.5% de ses tentatives (44.4% à 3-points) sur les trois premiers quarts, le Jazz a été tenu à 22.% de loin dans le 4ème.

« Les trois premiers quarts-temps ont été assez décourageants. Utah a été adroit, a marqué à l’intérieur. On n’avait pas beaucoup de réponses à leur proposer en début de match, mais on a mis des tirs et on a défendu plus dur puis on s’est mis en position de pouvoir gagner le match. » Terry Stotts

Hassan Whiteside, 8 points et 6 rebonds seulement (cela a mis fin à sa série de 15 double-doubles d’affilée) et Kent Bazemore, 6 points et 5 rebonds, sont restés sur le banc dans le dernier quart, Stotts leur ayant préféré Anfernee Simmons (15 points, 10 rebonds) et Skal Labissiere (10 points, 7 rebonds).

« Ça a peut-être été un des meilleurs matchs d’Anfernee cette saison. Il n’avait pas une tâche facile en défense, et il a réussi à scorer en étant efficace. Gary (Trent Jr.) nous a apporté de bonnes minutes. Skal a été super, il a profité de ses opportunités, il a joué dur face à (Rudy) Gobert. Quand on regarde le plus/minus de ces gars, on voit bien l’impact qu’ils ont eu sur le match. » Terry Stotts « Il ne nous a pas manqué grand chose. » Damian Lillard

