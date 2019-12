Dewayne Dedmon aurait demandé son transfert; Plusieurs équipes sur le coup

Pivot demandé cet été en raison de son profil, capable de protéger le cercle, mais aussi de shooter de loin, Dewayne Dedmon avait opté pour les Kings, où il a signé un contrat de 41 millions de dollars sur 3 ans. Mais son aventure dans la capitale californienne pourrait être de courte durée. En effet, selon Shams il aurait tout simplement demandé son transfert et sans surprise plusieurs équipes auraient mis une offre sur la table.

On ne connait pas l’identité des franchises, mais à moins que les Kings soient très gourmands, il sera sans doute transféré avant le 7 février.

Dedmon n’est pas dans les petits papiers de Luke Walton et enchaîne les matchs au bout du banc puisqu’il n’est pas rentré en jeu lors de 8 des 10 derniers matchs. Aux Hawks la saison passée il tournait à 10.8 points à 49.2% dont 38.2% à 3-pts en 3.9 tentatives, 7.5 rebonds, 1.4 passe, 1.1 interception et 1.1 contre en 25.1 minutes sur 64 rencontres, et depuis le début de l’exercice avec les Kings il est à seulement 4.8 points à 41.9% dont 22.9% à 3-pts et 3.8 rebonds en 13.6 minutes.