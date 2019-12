Donovan Mitchell : « On ne sait pas encore qui on est »

Après avoir tourné la page Dante Exum et Jeff Green, le Jazz va-t-il enfin se trouver ? Tout s’est bien passé hier pour le premier match de Jordan Clarkson (arrivé via un transfert de Cleveland) dans l’équipe, avec une victoire 6ème victoire en 7 matchs, 121-115 contre Portland.

« Je me sens à l’aise. Le coach m’a dit de jouer mon jeu et qu’ils s’ajusteraient. Je me suis entraîné ce matin, on a discuté et regardé des séquences de jeu. Je suis heureux d’avoir cette opportunité. J’ai reçu un accueil chaleureux de la part des fans, c’était sympa. J’aime beaucoup l’énergie qu’il y a ici. C’est un très bon début. » Jordan Clarkson, 9 points en 20 minutes

Mais il faudra attendre le retour de Mike Conley, absent de 9 des 10 dernières rencontres de l’équipe, pour le savoir.

« On ne sait pas encore qui on est. Mais au moins on gagne pendant que l’on cherche. C’est une bonne chose. » Donovan Mitchell, 35 points, 7 passes

Avec son bilan de 19-12, Utah se classe 6ème à l’Ouest derrière Dallas, Houston, les Clippers, Denver et les Lakers.

« Jusqu’à présent on n’a pas pu évaluer complètement la saison. Mais ça ne change rien au fait qu’on avait besoin de production en provenance du banc (Joe Ingles est titulaire en l’absence de Conley et pourrait le rester au retour du meneur, envoyant Royce O’Neale sur le banc). » Justin Zanik, GM

Ricky Rubio, Derrick Favors, Alec Burks, Jae Crowder, Kyle Korver, Thabo Sefolosha… tous jouent ailleurs cette saison. De nouvelles têtes (Bojan Bogdanovic, Emmanuel Mudiay) en plus de Conley ont fait leur apparition autour des cadres Rudy Gobert et Mitchell, dont pas moins de 6 rookies.

« On savait qu’avec le gros changement de roster, ça allait prendre un peu de temps. Mais je pense qu’on commence à trouver les solutions, à se connaître et à se trouver sur le terrain. On va dans la bonne direction mais on doit encore beaucoup progresser aussi. » Joe Ingles

via The Athletic