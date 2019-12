Facundo Campazzo : « La NBA, ça a été une obsession pour moi jusqu’à il y a quelques années »

Facundo Campazzo, l’Argentin qui avait éclaboussé de son talent la dernière Coupe du monde en Chine, reste sur une série de 11 victoires avec le Real de Madrid en Euroleague. L’équipe est aussi première du championnat d’Espagne. De quoi suffisamment taper dans l’œil des franchises NBA pour un possible départ outre-Atlantique dans les mois qui viennent ?

« (la NBA) Ça a été une obsession pour moi jusqu’à il y a quelques années. Aujourd’hui, je suis très calme par rapport à ça. C’était un rêve d’adolescent que tu avais quand tu grandissais en regardant la NBA. Quand tu allumes la télé et que tu vois des joueurs comme Jason Kidd ou Steve Nash , ils te font tomber amoureux du basket. À 10-12 ans , c’était mon rêve. Maintenant si ça vient, ça vient, sinon, j’essayerai de devenir la meilleure version possible de moi-même. » Facundo Campazzo

Le meneur est sous contrat jusqu’en 2024.

« Je n’ai pas signé ce contrat pour rien. Je me sens estimé, respecté et élevé par le club et ça m’apporte une tranquillité d’esprit. »

Et n’a souhaité envoyer aucun signal à une franchise en particulier en vue d’une potentielle signature.

« Non, je reste concentré sur ce qui se passe ici. J’ai toujours aimé regardé les San Antonio Spurs pour Manu Ginobili. Manu a été l’un des athlètes les plus importantes de l’histoire du sport en Argentine. Dieu merci, il y a beaucoup de grands athlètes dans le pays, et des basketteurs en particulier. Je me sens béni d’avoir joué dans la même équipe que lui. Plus récemment, je regarde Dallas pour Luka Doncic. Il est incroyable et il prend énormément de plaisir. » Facundo Campazzo