Giannis Antetokounmpo : « Si je ne connaissais pas mes faiblesses, je serais terrifié à l’idée de défendre sur moi »

Dans une interview avec Maria Taylor pour ESPN à l’occasion de Noël – avant le match perdu de Milwaukee à Philadelphie et sa difficile soirée – Giannis Antetokounmpo avait justement discuter gestion de l’échec.

« – Comment gères-tu l’échec ? Comment tu gères le fait de ne pas avoir été en Finales la saison dernière ?

– Ça m’énerve. Parfois je me mets beaucoup de pression, je sais qu’il y a beaucoup de pression en tant qu’athlète, mais personne ne peut me mettre plus de pression que moi-même. Je veux être meilleur. Et être meilleur cette année ça veut dire aller en Finales. Mais je ne peux pas penser aux Finales. Je dois penser au prochain match, à demain, à ce que je fais maintenant. Comment je peux progresser maintenant, comment je peux progresser individuellement afin d’aider mon équipe à s’améliorer. Donc, échouer m’énerve mais j’apprends grâce à lui. »