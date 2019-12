Gregg Popovich : « Luka Doncic n’est pas Magic Johnson mais il est comme Magic Johnson; Il a vraiment un 6ème sens »

Deux semaines après son entorse de la cheville et 4 matchs plus tard, cette nuit Luka Doncic faisait son retour face aux San Antonio Spurs. Forcément il n’était pas en pleine possession de ses moyens

« Je ne vais pas mentir, j’étais très fatigué à la fin de la rencontre. C’est différent. C’est difficile quand tu es out 4 ou 5 matchs. Il faut rattraper le retard pris physiquement. Ça va aller en s’améliorant. » Doncic

« Il a eu un peu de mal en début de rencontre au niveau du rythme et le temps de retrouver ses jambes. Puis il s’est mis dans un excellent rythme au fur et à mesure de la rencontre. A chaque fois que vous êtes out pour cette durée alors que vous êtes un joueur qui joue 33, 34 minutes, lorsque vous revenez, vous vous retrouvez rapidement à bout de souffle. Mais au fil du match il s’est vraiment senti bien. » Rick Carlisle