Julius Randle : « Je me suis regardé dans le miroir »

Depuis le début de saison Julius Randle est une des nombreuses déceptions des Knicks, pas du tout au niveau attendu et à la hauteur du très gros contrat signé cet été. Toutefois il y a un léger mieux sur les derniers matchs et lundi après la défaite face aux Wizards, où il était un des seuls à ne pas avoir grand-chose à se reprocher (35 points), il tirait la sonnette d’alarme, évoquant une « horrible approche » de l’équipe et qu’il « fallait se regarder dans le miroir » lors du break de Noël. C’est ce qu’il a fait et l’homme au contrat de 66 millions de dollars a compilé 33 points à 5/9 à 3-pts, record en carrière, en plus de 8 rebonds pour un rare succès des New Yorkais, qui plus est dans le derby face aux Nets.

« Je me suis regardé dans le miroir. Je ne peux pas parler pour les autres. Je l’ai fait : « que puis-je faire de mieux, comment puis-je être un meilleur leader, un meilleur joueur et meilleur lors du prochain match ? » Je ne peux pas parler au nom de tout le monde, mais en tant qu’équipe nous avons fait du très bon boulot pour venir ici et jouer 48 minutes excellentes. » Randle

Après une journée de repos à Noël, les Knicks ont fait un shootaround de 2 heures, très très inhabituel.

« C’était un sacré long shootaround. Mais il fallait être concentré. Tout ce que nous faisons mal depuis le début de saison, nous l’avons fait (face aux Wizards). Là nous avons répondu présents et ils ont scoré 80 points. » Marcus Morris

« Le coach nous a donné un super plan de jeu, nous étions tranchants mentalement du début à la fin. Je suis vraiment fier de mes gars. Nous avons exécuté le plan de jeu défensif. Nous étions tranchants. Tenir cette équipe à 80 points, dont 14 dans la raquette, c’est vraiment bien. C’était un match complet. » Julius Randle

Randle en est lui à 3 matchs de suite à au moins 20 points et il met enfin dedans de loin après un début de saison catastrophique dans l’exercice (moins de 20% à 3-pts). Sur les deux derniers matchs, il est à 9/17.

« Je suis dans un bon rythme. Je reçois le ballon sur de bons spots. Mes coéquipiers font du super boulot pour me trouver. Je suis patient et je prends ce que la défense me donne et je fais confiance au travail que j’effectue. Il ne pouvait pas pleuvoir éternellement. Ca allait finir par rentrer. » Randle

Via NY post