Le Heat n’aurait pas fermé la porte à une réintégration de Dion Waiters

By Christophe Brouet

Depuis le début de saison Dion Waiters n’a pas joué la moindre rencontre, la faute à 3 suspensions et à une condition physique insuffisante. James Johnson, écarté de nombreuses semaines pour une condition physique insuffisante, a joué lui seulement 6 rencontres.

Selon The Athletic, Pat Riley aurait rencontré les deux récemment pour évoquer ces soucis et il leur aurait fait savoir que l’équipe espérait qu’ils puissent prendre un nouveau départ et la réintègrent.

The Athletic rapporte que Riley n’aurait en effet pas fermé la porte à un retour de Waiters, qu’il aura, de toute façon, le plus grand mal à échanger. Il se dit même qu’il serait impossible à transférer.