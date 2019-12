Les Knicks remportent un horrible derby face à des Nets historiquement mauvais !

Cela restera sans doute une des rares satisfactions dans la saison des Knicks, ils ont battu les Brooklyn Nets dans le derby. Ils s’imposent au Barclays Center 94-82 dans un match qui ne restera pas dans les mémoires puisque les Nets ont shooté à 26.9%, un des pires pourcentages de l’histoire et il faut remonter à 1950 pour voir une équipe réussir seulement 8 tirs à 2-pts avec un 8/28 !

Brooklyn n’a tenté que 28 tirs à 2-pts et 50 à 3-pts pour 13 réussites de loin, 13 petits points dans la raquette. Les Knicks, qui remportent seulement leur 8ème match de la saison, rentrent eux 40% de leurs dont un 9/29 à 3-pts pour un match d’un niveau catastrophique. Julius Randle est l’homme du match avec 33 points à 14/26 dont 5/9 à 3-pts et 8 rebonds, bien aidé par Marcus Morris (22 points à 8/16 et 8 rebonds). Elfrid Payton ajoute 13 points à 6/12 et Mitchell Robinson 10 points et 10 rebonds. Côté Nets, seul Spencer Dinwiddie surnage avec 25 points à 5/15 dont 3/9 de loin. Timothé Luwawu-Cabarrot ajoute 10 points à 2/3 de loin en 20 minutes.

Les Knicks ont mené une grande partie de la rencontre en démarrant par un 24-15 en premier acte sous l’impulsion des 12 points de Randle. Les Nets ont eu un petit sursaut d’adresse pour recoller dans le second quart, sans toutefois pouvoir mené de mieux que d’un point. Finalement à la pause les Knicks ont viré en tête 46-41. Les Nets ont alors connu une seconde mi-temps catastrophique et les Knicks se sont rapidement envolés avec un 18-4 pour mener 71-49. Les Knicks ont remporté le quart 33-20 et ont filé tranquillement vers la victoire malgré le premier panier sur contre-attaque de Timothe Luwawu-Cabarrot à 3’52 du buzzer…