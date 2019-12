Les Rockets récupèrent Eric Gordon

Bonne nouvelle pour les Houston Rockets, qui marchent plutôt bien ces derniers temps et qui vont récupérer un de leurs cadres : Eric Gordon. Il s’était fait opérer du genou droit (arthroscopie) le 13 novembre et son absence était estimée à 6 semaines et il est dans les temps. Il s’est entraîné aujourd’hui et jouera dimanche soir à New Orleans (il sera absent face aux Nets demain soir)

Espérons pour lui et les Rockets qu’il a réglé son tir puisqu’il a joué 9 matchs sur 10 pour des moyennes de 10.9 points par match à des pourcentages catastrophiques : 30.9% dont 28.4% de loin.

A noter que Russell Westbrook jouera demain soir face aux Nets mais sera absent dimanche.