Les Wolves mettent fin à leur terrible série au terme de deux prolongations dans un match où les moins mauvais l’emportent !

Battus lors de leurs 11 derniers matchs, les Wolves du Minnesota ont retrouvé le chemin de la victoire à Sacramento, mais que ce fut difficile. Il a fallu 2 prolongations (vu le niveau on s’en serait bien passé) pour l’emporter sur le score de 105-104, leur premier succès depuis le 27 novembre, en limitant notamment Sacramento à 11 points en dernier acte malgré l’absence de Karl-Anthony Towns.

Avec ce succès les Wolves affichent désormais un bilan de 11-19, à peine moins bien que celui des Kings, extrêmement décevants avec 12 victoires et 19 revers.Depuis le retour de De’Aaron Fox, blessé cette nuit au dos, ils n’ont toujours pas gagné et restent sur 5 défaites de rang. Gorgui Dieng a mené les Wolves avec 21 points à 7/13 dont 3/7 à 3-pts et 15 rebonds alors que Robert Convington ajoute 19 points à 8/19 et qu‘Andrew Wiggins arrose avec un terrible 4/19 dont 2/9 à 23-pts, mais 18 points, 10 rebonds et 7 passes. Jeff Teague ajoute 15 points à 5/17 en sortie de banc. Les Wolves shootent à un très mauvais 34.6% dont 10/46 de loin alors que Sacramento est limité au même pourcentage avec un 9/39 de loin. En face c’est aussi un festival d’arrosage avec 8/28 pour Bogdan Bogdanovic, 6/20 pour Buddy Hield, 2/12 pour Harrison Barnes et 3/10 pour Cory Joseph.

Les débats ont été équilibrés en première mi-temps et au retour des vestiaires, un peu moins maladroits, les Kings ont pris les commandes sur un 8-0. Ils ont ainsi conservé ce matelas d’une dizaine de points dans un quart remporté 31-21 pour entamer les 12 dernières minutes en tête 79-71. Incapables de scorer, ils ont vu les Wolves très rapidement revenir. A égalité à 2 minutes de la fin, les deux équipes ont rivalisé de maladresse et n’ont plus marqué. Dasns la première prolongation, sous l’impulsion de Covington et Teague les Wolves ont inscrit les 5 premiers points, mais Bogdanovic a ramené les siens et finalement le tir à 3-pts de Buddy Hield pour égaliser à 1 minute du terme été le dernier panier de la 1ère prolongation. Dans la seconde les Wolves ont encore frappé en premier avec un 7-0 grâce à Wiggins, Teague et Covington dont les Kings ont réussi à se remettre grâce à Hiel. Grâce à 5 points de suite dans les 63 dernières secondes il a remis Sacramento à 1 point avec 36 secondes à jouer, mais il a raté le shoot de la gagne.