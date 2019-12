Luka Doncic frôle un nouveau triple-double et les Mavs retrouvent la victoire pour son retour malgré une petite frayeur

SDe retour après 4 matchs d’absence, Luka Doncic a guidé les Mavs à la victoire face aux San Antonio Spurs sur le score de 102-98. Dallas continue de s’accrocher aux premières places de la conférence Ouest avec 20 victoires et 10 défaites alors que les Spurs piétinent toujours avec 12 victoires et 18 défaites.

Le Slovène signe 24 points à 9/23 dont 1/6 à 3-pts, 10 rebonds et 8 passes, bien aidé par Tim Hardaway Jr. (17 points à 7/14 dont 3/6 à 3-pts), Dorian Finney-Smith (13 points à 5/6 dont 3/4 à 3-pts) et Dorrell Wright (12 points à 5/11 dont 2/5 de loin). Kristaps Porzingis est lui maladroit avce 13 points à 4/15 dont 3/8 de loin et 8 rebonds. Les Mavs shootent à seulement 42.2% mais à un joli 16/40 à 3-pts, bien mieux que les Spurs, limités à 8/29. Ils ont été menés par un trio LaMarcus Aldridge (17 points à 7/13 et 7 rebonds), DeMar DeRozan (21 points à 8/15) et Rudy Gay (18 points à 7/10 dont 4/7 à 3-pts).

Pendant une trentaine de minutes les débats ont été très équilibrés mais Dallas a petit à petit creusé l’écart dans le 3ème acte sous l’impulsion de Doncic et Tim Hardaway Jr.. Sur un 3-pts de ce dernier l’écart est passé à 13 unités, 79-66. Les Spurs ont alors bien répondu en scorant les 8 points suivants dont 2 tirs à 3-pts de Rudy Gay, 79-74 à l’entame du dernier quart. La second unit de Rick Carlisle, menée par Wright, a refait un break avec un14-2 pour mener 102-85. Mais les Texans n’ont pas abandonné et ont scoré les 13 derniers points. ils sont revenus à 102-98 mais Derrick White a raté son shoot à 3-pts, game over.