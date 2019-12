Malik Beasley et Juancho Hernangomez seraient disponibles pour un transfert

L’an passé les Denver Nuggets avaient un des meilleurs bancs de la ligue, mais depuis le début de l’exercice il n’est pas aussi performant, la faute à quelques individualités en retrait. Malik Beasley en est une des raisons puisque l’arrière, qui tournait à 11.3 points à 47.4% dont 40.2% à 3-pts, n’apporte plus que 6.9 points par match à 39.5% dont 40.5% à 3-pts. Il a parié sur lui en refusant une prolongation des Nuggets et pour le moment ce choix ne s’avère pas très judicieux. Et son avenir dans les Rocheuses est de plus en plus flou.

Si on en croit The Athletic, les Nuggets seraient ouverts à discuter d’un trade de Beasley, tout comme de l’Espagnol Juancho Hernangomez. Auteur d’une bonne coupe du monde, ce dernier n’arrive pas à s’imposer en NBA et depuis le début de saison il joue seulement 12.5 minutes pour 3.8 points à 39.1% et 2.3 rebonds.

Le souci c’est que les Nuggets seraient un peu trop gourmands pour le moment sur ce qu’ils voudraient en échange. Ils pourraient revoir leurs prétentions à la baisse puisque les deux seront free agents avec restriction cet été et des équipes pourraient leur offrir un meilleur contrat que ce que les Nuggets aimeraient mettre sur la table. Pour ne pas les voir partir sans contrepartie, les Nuggets baisseront peut-être le prix à l’approche de la deadline.