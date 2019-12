Memphis met fin à la série du Thunder; Detroit retrouve la victoire en désossant les Wizards 

- in Résultats et highlights NBA

Retour sur les deux derniers matchs de la nuit :

Detroit Pistons – Washington Wizards 132-102

Sur 5 défaites de rang, les Pistons ont retrouvé la victoire en écrasant les Wizards 132-102 grâce à 8 joueurs à au moins 10 points dont 22 pour Christian Wood, 17 pour Tim Frazier, 14 pour Blake Griffin et Andre Dummond. Les Pistons shootent à 53.5% dont un 19/48 de loin alors que les Wizards sont limités à 41.3% dont un très mauvais 7/24 de loin. Bradley Beal signe 15 points à 5/14 et le reste du 5 majeur marque 16 points à 5/25. Il n’y a pas eu de match puisque les Pistons ont mené quasiment de bout en bout, comptant jusqu’à 33 points d’avance en 3ème acte.

Oklahoma City Thunder – Memphis Grizzlies 97-110

Sur une très bonne série, OKC recevait une autre équipe qui relève la tête, les Grizzlies et ce sont ces derniers qui l’emporte 110-97. C’est la 6ème victoire lors des 10 derniers matchs pour Memphis, qui a été mené par le duo Jaren Jackson Jr. (20 points à 9/19) et Jonas Valanciunas (21 points à 9/11). Tyus Jones ajoute lui 15 points à 6/7 et Brandon Clarke 13 points à 5/6 en sortie de banc. Memphis shoote à 54.8% dont un 10/25 à 3-pts alors qu’OKC ne rentre que 41.3% de ses tentatives. Le trio Chris Paul, Dennis Schröder et Shai Gilgeous-Alexander marque pourtant au moins 20 points chacun mais hormis Steven Adams, derrière il n’y a pas eu assez d’aide.