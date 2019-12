Nouvelles rassurantes de LeBron James

- in Los Angeles Lakers

By Christophe Brouet

Mercredi soir lors du choc entre les Clippers et les Lakers, LeBron James a de nouveau été touché à l’aine, blessure qui lui avait fait rater le match face aux Nuggets.

« Je me sentais en bonne santé à l’approche du match. J’ai pris un coup de genou à l’aine en provoquant un passage en force de Pat Beverley et ça m’a en sorte ramené où j’en étais il y a 5 jours. » LeBron

Il a continué le match, mais ESPN rapportait qu’il était possible qu’il rate un ou plusieurs matchs. Les dirigeants souhaiteraient notamment qu’il se repose un peu pour se remettre totalement de cette blessure, mais selon The Athletic, le King va faire le déplacement à Portland et prévoirait de jouer demain soir. Il se sentirait en état de jouer après avoir été soigné hier.

Via The Athletic