Programme NBA : Les grosses écuries de l’Est sur le pont

- in Infos NBA

By Christophe Brouet

Encore un programme très light ce soir puisqu’il n’y aura que 7 rencontres. Et attention, exceptionnellement cela démarre à 22h avec Celtics – Cavaliers. Les deux matchs les plus intéressants seront sans doute Magic – Sixers et Heat – Pacers. A noter que les Bucks seront à Atlanta.

22h00 : Boston Celtics – Cleveland Cavaliers

01h00 : Charlotte Hornets – Oklahoma City Thunder

01h00 : Orlando Magic – Philadelphie 76ers

01h30 : Atlanta Hawks – Milwaukee Bucks en direct sur beIN Sports 1

02h00 : Miami Heat – Indiana Pacers en direct sur beIN Max 4

04h30 : Golden State Warriors – Phoenix Suns