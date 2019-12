Rechute pour Al-Farouq Aminu

Mauvaise nouvelle pour le Magic et Al-Farouq Aminu. Ce dernier, victime d’une d’une déchirure du ménisque du genou droit fin décembre, avait opté pour ne pas être opéré. Mais après un peu moins d’un mois Steve Clifford vient d’annoncer qu’il s’est bloqué le genou hier. Il va être réévalué pour en savoir plus sur la marche à suivre et la durée de son indisponibilité.

Arrivé en provenance des Blazers cet été, le Nigérian effectue tout de même un début de saison très décevant, avec des pourcentages calamiteux : 4.3 points à 29.1% dont 25% à 3-pts et 4 rebonds.

Al-Farouq Aminu, who had decided not to get surgery on his torn meniscus, suffered a setback yesterday when his knee locked up, Steve Clifford said. He will be re-evaluated.

— Josh Robbins (@JoshuaBRobbins) December 27, 2019