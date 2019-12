Rick Carlisle réagit aux critiques sur son utilisation de Kristaps Porzingis

Récemment Kristaps Porzingis confiait que l’adaptation au jeu des Dallas Mavericks, dont Luka Doncic est la meilleure option et où il évolue dans un rôle bien différent qu’à New York, n’a pas été simple. Sur TNT, Charles Barkley critiquait justement Rick Carlisle pour son utilisation de KP, très mauvaise selon lui, car il doit être utilisé au poste bas en raison de sa taille. Réponse du coach des Mavs

Le post-up n’est plus une bonne action désormais. Ce n’est pas une bonne action. Ce n’est pas une bonne action pour un gars de 2m21. C’est une situation avec une valeur faible. Nos stats sont solides lorsqu’il écarte le jeu derrière la ligne à 3-pts et vous savez nous sommes une équipe historiquement bonne offensivement. Et quand n’importe lequel de nos gars va à l’intérieur, notre efficacité diminue exponentiellement. C’est paradoxal, je comprends, mais c’est un fait. Je pense qu’il y a certaines situations qui sont logiques. Si nous pouvons le mettre dans une situation de pick & roll où il déroule vers le cercle, c’est une bonne situation. C’est pour cela que nous essayons de le faire avec tous nos gars. Nous ne jouons au poste bas avec personne. Nous faisons jouer Luka (Doncic) dans cette situation de temps en temps quand il a un gars plus petit sur lui. Mais même là, la valeur de ces situations chute. Il faut prendre conscience que le jeu a chanté. Ça a changé, c’est tout. Et c’est un gars qui lorsqu’il écarte le jeu derrière la ligne à 3-pts, est un shooter excellent avec une incroyable efficacité. Le truc que j’aime dans son jeu, c’est qu’il a progressé sur les lectures. Son spacing est tel que lorsque les joueurs sortent sur lui, désormais il drive pour aller directement au dunk. Il a aussi donné de très bonnes passes lobées à (Dwight) Powell. Un gars de 2m21 qui envoie des passes lobées à un autre de 2m08 ? Je trouve ça sacrément cool putain. Arrêtons avec le fait que KP doit aller au poste. Ce n’est pas le cas. Ce n’est pas le cas. Cela ne me dérange pas qu’il y aille de temps en temps, mais nous ne faisons jouer personne au poste. Rien de personnel contre lui. Il avait l’habitude de le faire parce qu’ils ont utilisé le triangle pendant 2 ou 3 ans lorsqu’il était là-bas. Mais qui utilise le triangle désormais ? Est-ce que quelqu’un a vu une équipe utiliser le triangle ? Trois joueurs au poste ? Si c’est le cas, levez la main. Parce que je veux voir qui vous êtes. L’extinction du triangle correspond au moment où Phil Jackson a pris sa retraite. Il est le seul qui a eu du succès avec ça. C’est un génie et un maître du triangle, mais il faut arrêter avec ça. Nous devons traiter KP avec un peu de respect. Et le respecter pour ce qu’il est. C’est un joueur historiquement bon. Et il faut arrêter de le critiquer parce qu’il fait 2m21. C’est ce que tout le monde fait. Je me fiche de qui il s’agit. Je me fiche que ce soit des gens à la TV ou qui que ce soit d’autre. » Carlisle