Spencer Dinwiddie : « C’était risible »

Cette nuit le derby de New York entre les Knicks et les Nets a donné lieu à un spectacle catastrophique, en grande partie grâce à la performance des Brooklyn Nets. Ces ont scoré 82 points, ce qui peut encore passer, mais à un pourcentage à peine croyable de 26.9%. Ils n’ont réussi que 8 paniers à 2-pts en 28 tentatives, soit le plus petit total de paniers à 2-pts inscrits depuis l’instauration des 24 secondes. Il faut remonter au fameux match entre les Fort Wayne Pistons et les Minneapolis Lakers en 1950, conclu sur le score de 19-18, pour trouver trace d’équipes ayant inscrit moins de 8 paniers à 2-pts.

« Nous avons shooté à 27%. Nous avons été vraiment, vraiment mauvais. C’était risible. Nous avons vraiment mal shooté. C’était probablement historiquement mauvais. » Spencer Dinwiddie

Pas un record de maladresse puisqu’en décembre 2000 les Nets avaient shooté à 26.8%. Puis en 2012 le Magic avait affiché une adresse de 24.6% face aux Celtics.

« Vous voyez, nous avons presque établi un record. Ce n’est pas bon. » Dinwiddie « Nous cherchions tous notre shoot. Nous aurions pu faire bouger plus le ballon, mais au final nous étions tous frustrés. » Jarrett Allen

Le match n’avait pas trop mal commencé pour eux puisqu’ils menaient 13-9, puis tout à coup ça a été le trou noir. Ils ont pris un 15-2, raté 12 tirs et perdu 5 ballons pour finir le quart.

« Quand nous avons commencé à rater des shoots, le ballon a arrêté de circuler. Puis nous avons arrêté de prendre des shoots ouverts quand le ballon a arrêté de circuler. Le ballon était trop statique, il n’a pas bougé d’un côté à l’autre. » Kenny Atkinson

Les Knicks ont pris jusqu’à 23 points d’avance pour une rare victoire malgré à peine 40% aux tirs.

« Ils nous ont dominés, tout simplement. » Atkinson

La mauvaise nouvelle pour les Nets c’est qu’ils démarrent un road trip qui ne sera pas simple à Houston, Dallas et Minneapolis.

